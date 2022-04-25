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Son dakika: Yüksek yargı mensuplarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Yüksek yargı mensuplarıyla iftar: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar programında yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yargıda Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını yaptık. Adalet sisteminin kalitesinde iyileşmeler oldu. Yargıya güven giderek yükseliyor." dedi. Vesayetçi ruhun tamamen ortadan kaldıramadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sivil anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir." şeklinde konuştu.

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