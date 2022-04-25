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Bursa ve İstanbul saldırılarında PKK eli! Terör saldırısını HBDH üstlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Bursa ve İstanbul saldırılarında PKK eli! Terör saldırısını HBDH üstlendi

Türkiye geçtiğimiz hafta peş peşe yaşanan Bursa ve İstanbul'daki TÜGVA binasına gerçekleştirilen terör saldırısıyla şoke oldu. Bursa’daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüs ve İstanbul'da TÜGVA’ya yapılan bombalı saldırı eylemlerini, PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumunun düzenlediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul'da bombalı saldırı olayları gerçekleşmişti. Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik saldırıda bir infaz koruma memuru şehit düşmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. İstanbul'da TÜGVA'daki saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

''PKK'YA TAŞERONLUK YAPAN...''
Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar.Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi.''

SALDIRIYI DÜZENLEYENLER BELLİ OLDU
Süleyman Soylu'nun bombalama olaylarının faillerinin tespit edildiğini açıklamasının ardından saldırılarla ilgili bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütüne bağlı HBDH adlı terör oluşumu TÜGVA'ya yapılan bombalı hain saldırıyı ve Bursa'daki infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse saldırıyı üstlendi.

PKK YAYIN ORGANLARINDA AÇIKLAMA
PKK'ya yakın medya organlarında HBDH adına yer alan açıklamada, saldırının "hapishane müdürlerine, gardiyanlara, tutsakların katledilmesine onay veren raporları imzalayan Adli Tıp sorumlularına uyarı" olduğunu belirtildi.

HBDH NEDİR?
PKK-MLKP-TİKKO dahil 10 komünist terör örgütü HBDH adı altında birleşti. HBDH'nin açılımı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak geçiyor.

Komünist terör örgütleri uzun süre birbiri ile dayanışma içinde olmadığı hatta birbirleri ile çatıştıkları biliniyor.

Emniyetin, Suriye'de PKK güdümünde devlet kurmak ve Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için son günlerde eylemlerini artıran komünist terör örgütlerini kıskaca aldığı ve çok sayıda operasyon düzenlediği kaydedildi.

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