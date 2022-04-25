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Son dakika | KKTC'de yeni hükümet kuruldu! Faiz Sucuoğlu dönemi resmen başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika | KKTC’de yeni hükümet kuruldu! Faiz Sucuoğlu dönemi resmen başladı

Son dakika haberi...KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

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