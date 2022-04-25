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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit polis Zafer Mat’ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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