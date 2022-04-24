Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi! Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi:

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.