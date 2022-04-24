Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi! Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?
Gözler yarın Beştepe’de toplanacak olan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşecek toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı değerlendirilecek. Kabine’de ayrıca Türkiye’nin iç ve dış gündemiyle birlikte ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın toplanması bekleniyor.
Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.
BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.
İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.
OPERASYONLARDA SON DURUM
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek.
Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi:
Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.
İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum.
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