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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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