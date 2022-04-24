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PKK'ya Eren Abluka-5 operasyonu! 581 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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PKK’ya Eren Abluka-5 operasyonu! 581 personel katılıyor

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 581 personelin katılımıyla Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan operasyonu başlatıldığını açıkladı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka-5 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI-KARAGEÇİT) ŞEHİT J.ER Şakir Elkova" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen (26) mağara ve (3) sığınakta;

- (1) adet el bombası,
- (3) adet obüs mühimmatı,
- (2) adet EYP,
- (1) adet EYP düzeneği,



- (2) adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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