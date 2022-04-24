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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 24 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 24 Nisan 2022 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 24 Nisan 2022 tarihine ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Kovid-19 tablosunu duyurdu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.

23 NİSAN

22 NİSAN

21 NİSAN

20 NİSAN

19 NİSAN

18 NİSAN

17 NİSAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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