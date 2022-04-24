Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte, Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin kararın da verileceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısının gündemde hem iç hem de dış politikaya dair önemli maddeler var. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geleceği ve önemli kararların alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın öğleden sonra toplanacak. Kabine önemli başlıklarla toplanıyor. Kritik toplantıya ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar şöyle;
KABİNE KARARI BEKLENİYOR BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.
PENÇE-KİLİT BAŞTA OLMAK ÜZERE OPERASYONLAR MASADA
Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrınca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.
VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ
Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek.
Bilim Kurulu toplantısının gerçekleşeceği bu kritik haftada maske yasağına ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor
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