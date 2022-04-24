Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin kararın da verileceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısının gündemde hem iç hem de dış politikaya dair önemli maddeler var. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Son dakika bayram tatili uzatıldı mı 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 5-6 Mayıs...