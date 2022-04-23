Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yaşında!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise kutlama programlarına İstanbul'da katılacak, Başakşehir Millet Bahçesi'nde TRT Çocuk Şenliği'nde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrencileri kabul edecek olan Başkan Erdoğan akşam da Sevgi Evleri'nde çocuklarla birlikte iftar yapacak.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 23 NİSAN MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli iradenin tecelligahı TBMM'nin 102'nci yıl dönümünü ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Yüreği Türkiye için çarpan herkesi ve elbette bu bayramın ithaf edildiği sevgili çocuklarımızı, birlik ve dirlik içinde, huzur ve mutlulukla daha nice bayramlarda buluşturmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" temennisinde bulunan Şentop, şunları söyledi:

"Milletimizin mevcudiyetine ve istiklaline kastedildiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi'nde zikrettiği 'milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturu ışığında, milletimiz Meclisini kurmuş ve mukadderatını tayinde kendi iradesini bu Meclis eliyle hakim kılmıştır. TBMM'nin teşekkülü ile birlikte bütün dünyaya yeni devletin temelinin milletin kayıtsız şartsız egemenliği olduğu ilan edilmiştir.

23 Nisan 1920 itibarıyla, ülkemizin pek çok yeri ve hatta o dönemdeki başkentimiz, İstanbul işgal altındayken, emperyalistler ve uşakları tarafından milletimize yönelik tarihinin en ağır saldırısı icra edilirken dahi Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları milletin iradesini her şeyin üstünde görerek yüce Meclisimizin açılışını yaptılar."