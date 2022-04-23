Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yaşında!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Meclis Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumu olacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor.
Yeni ve modern Türkiye'nin kuruluşu yolunda en büyük adım atıldı. Milletin egemenliği tek güç haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce, 23 Nisan 1920'de açıldı.
BU YIL SOKAKLARA TAŞIYOR
Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ile kutlanacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor. Törenlere, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ev sahipliği yapacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER ÇOCUKLARLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Bakan Özer ve çocuklar, Anıtkabir Özel Defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada "Gazi Meclisimizin bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesi olmuştur. Çocuklarımızı vatanını, milletini canı gönülden seven nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini devam ettirmenin ve 23 Nisan'da tekrar okullarda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.
DEVLET ERKANI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından devlet erkanı, Anıtkabir'de bir araya geldi. Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Ata'nın huzuruna çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.
Törenlerin sonraki durağı saat 10.00'da Birinci Meclis olacak. Anma töreninde 102 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Şentop, konuşma yapacak. Özel defter imzalanacak.
TBMM'DE ÖZEL OTURUM DÜZENLENECEK
Birinci Meclis'teki törenin ardından Mustafa Şentop,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamaları kabul edecek.
Saat 14.00'te Meclis, 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak. Genel Kurulu'daki özel oturumda, siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise kutlama programlarına İstanbul'da katılacak, Başakşehir Millet Bahçesi'nde TRT Çocuk Şenliği'nde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrencileri kabul edecek olan Başkan Erdoğan akşam da Sevgi Evleri'nde çocuklarla birlikte iftar yapacak.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 23 NİSAN MESAJI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli iradenin tecelligahı TBMM'nin 102'nci yıl dönümünü ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
"Yüreği Türkiye için çarpan herkesi ve elbette bu bayramın ithaf edildiği sevgili çocuklarımızı, birlik ve dirlik içinde, huzur ve mutlulukla daha nice bayramlarda buluşturmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum" temennisinde bulunan Şentop, şunları söyledi:
"Milletimizin mevcudiyetine ve istiklaline kastedildiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi'nde zikrettiği 'milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturu ışığında, milletimiz Meclisini kurmuş ve mukadderatını tayinde kendi iradesini bu Meclis eliyle hakim kılmıştır. TBMM'nin teşekkülü ile birlikte bütün dünyaya yeni devletin temelinin milletin kayıtsız şartsız egemenliği olduğu ilan edilmiştir.
23 Nisan 1920 itibarıyla, ülkemizin pek çok yeri ve hatta o dönemdeki başkentimiz, İstanbul işgal altındayken, emperyalistler ve uşakları tarafından milletimize yönelik tarihinin en ağır saldırısı icra edilirken dahi Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları milletin iradesini her şeyin üstünde görerek yüce Meclisimizin açılışını yaptılar."
"TBMM ADINI DEMOKRASİ TARİHİMİZE ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIŞTIR"
Şentop, işgal ve savaş şartlarında kargaşanın hakim olduğu bir siyasi iklimde, milletin iradesini hakim kılabilmek için her ilde mümkün olan en temsili Meclisin meydana getirilmesinin, takdire şayan olduğunu vurguladı.
İlk Meclisin vatansever milletvekillerinin, hem cephede hem Meclis'te görev ifa ettiğine dikkati çeken Şentop, "Dünyada bir benzeri daha olmayan kurucu ve kurtarıcı sıfatlarını haiz Meclisimiz aynı zamanda gazi Meclis'tir. Bu yüce Meclis, 1876'dan beri süregelen milli egemenliğe dayalı demokrasi ve yönetim anlayışımızın kalesi olarak milletimize ilelebet hizmet etmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, savaşların gölgesinde kurulan ve birçok kez darbelerle sınanan milli iradenin tecelligahı TBMM'nin, 15 Temmuz darbe girişimine karşı yüksek kahramanlıkla direndiğini, kökü dışarıda olan vatan hainleri tarafından bombalanmasına rağmen tüm milletvekillerin kenetlenmesiyle darbenin akamete uğratılmasında önemli rol oynayarak adını demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdığını vurguladı.
"MECLİSİMİZİN DEMOKRASİMİZİN KALESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİNDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında şu sözleri kullandı:
"Bu vesileyle ikinci kez gazi sıfatını alan Meclisimizin bundan sonra da demokrasimizin kalesi olmaya devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir asrı geride bırakan yüce Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları başta olmak üzere üstün hizmetlerine daima minnet duyacağımız kurtuluş dönemi vekillerini, sonraki dönemlerde bu yüce Meclis'te görev yapan ve hakkın rahmetine kavuşan bütün vekillerimizi hayırla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.
Meclisimizin kuruluş düsturu olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak milletin emanetine sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."
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