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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 23 Nisan Mesajı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den 23 Nisan Mesajı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Özer, çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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