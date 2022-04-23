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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı. Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.

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