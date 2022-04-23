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Atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı

Son dakika haberine göre: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu ve Basın İlan Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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