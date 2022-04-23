TBMM’nin açılışının 102. yılı kutlanıyor! 102 yıl önce bugün neler yaşandı?

1927 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nun da içinde olduğu bir organizasyonda kimsesiz çocuklara yardım bağlamında destek olmak hem de bu bayram ile eğlendirmek üzere bir atmosfer oluşturuluyor. Burada Atatürk kendi arabasını çocuklarla doldurup onlarla geziyor. Cumhurbaşkanlığı bandosu, çocuk sarayına gidip müzikler çalıyor. 1935'ten sonra bu bir çocuk bayramı haline geliyor."

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