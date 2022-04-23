TBMM’nin açılışının 102. yılı kutlanıyor! 102 yıl önce bugün neler yaşandı?
102 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclis’i kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü çocuklara armağan etti. Peki 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan'a giden süreçte neler yaşandı? Gelişmeleri Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. Her nokta törenler düzenleniyor ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bugün çocuklar tarafından coşkuyla yaşanıyor. Peki 102 yıl önce bugün neler yaşandı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini Dr. Furkan Kaya şöyle değerlendirdi:
"Dünyanın en keyifli en şen ve en tarihi derinliği, psikolojisi, felsefesi olan bir bayramı icra ediyoruz. Herkesin çok yakından bildiği zor bir süreç yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış döneminde ve 1. Dünya Savaşı'na girdiğimiz o zamanlarda Türkiye'nin 7 düvele karşı bir mücadelesi vardı.
1. Dünya Savaşı zaten Osmanlı'nın topraklarının paylaşım mücadelesi aynı zamanda İstanbul ele geçirme ve boğazları kontrolünü sağlamak üzerine yapıldı. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 tarihinde Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele Erzurum ve Sivas Kongreleri ile beraber topyekün bir mücadelenin başlamasıyla devam etti.
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dağılmış olan gurupların bir araya gelerek mücadele katılmasında Atatürk ve arkadaşlarının çok önemli bir misyonu vardı. 1876 yılında Kanun-i Esasi ile Osmanlı'da bir demokratikleşme süreci olmuştu. Sonrasında 1908 yılında ikinci bir süreç yaşandı. O zamanki parlamentodaki ittihatçıların hakimiyette olması sonrası parlamento kapatıldı.
O dönemde milli mücadelenin başladığı zaman Atatürk, İstanbul ile ter düşmeyerek, Meclis'in açılması mesajını verdiğini görüyoruz. Bu mesaj ile yapılan kongrelerle beraber mücadeleyi hükümet ile götürme tavsiyesi olmuştu. Bundan sonra parlamento açılıyor ve ömrü kısa oluyor. Talat ve Enver paşaların kurduğu istihbarat örgütünün Mustafa Kemal'e 'İstanbul'un işgal edildiği' bilgisini vermesi sonrası mücadele Anadolu ihtilali olarak devam ediyor.
Mustafa Kemal Atatürk mücadelenin meşru bir zeminde yapılmasını istiyor. 1-2 kişi ile yapılacak mücadelenin dağılabileceğinin ve Meclis ile daha akılcı kararlar alabileceğini düşünüyor. İşte bu yüzden Atatürk, Meclis'in kurulması için bir talimat veriyor. Bu meclis Kurucu Meclis bu meclis İhtilal Meclisi'dir. Bu Meclis ile dünyaya 17. Türk devletinin Türkiye olduğunu ilan ediyoruz.
Ulusların geleceği çocuklardır, ulusların geleceği bizim çocuklarımızdır. Atatürk bu bayramı hem Türk çocuklarına hem de tüm dünya çocuklara armağan etmesi çok önemlidir. Bunun bir hikayesi de vardır. Hacı Bayram'da Cuma namazı kılınması ardından kurbanların kesilip dualarla Meclis'in açılması önemlidir. Bu anlamda milli bir bayramdır.
1927 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nun da içinde olduğu bir organizasyonda kimsesiz çocuklara yardım bağlamında destek olmak hem de bu bayram ile eğlendirmek üzere bir atmosfer oluşturuluyor. Burada Atatürk kendi arabasını çocuklarla doldurup onlarla geziyor. Cumhurbaşkanlığı bandosu, çocuk sarayına gidip müzikler çalıyor. 1935'ten sonra bu bir çocuk bayramı haline geliyor."
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