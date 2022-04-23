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Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, "Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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