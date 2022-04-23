Son dakika: TBMM’de 23 Nisan Özel Oturumu’nda gülümseten anlar! Mustafa Şentop’tan Özgür Özel muhalefet esprisi

"MUHALEFET HER YERDE VAR"

Şentop Başkanlık Divanı oluşturulmasına ilişkin önergeyi okuttu ve oylamaya sundu. Şentop, 'hayır' oyu çıkması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e döndü ve "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" dedi.

Gülez yaptığı konuşmada, geleceğe dair hayallerini paylaşarak, "Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak isteklerim var. Biz çocuklar oyunlar oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını umuyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. İnsani yaşam hakkına sahip olduğumuzu bilmek isteriz" dedi.

Ali Kuşçu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berat Emir Sel kürsüye çakarak konuşma yaptı. Sel, "Dünyadaki bütün çocukların savaştan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Biz bu güzel amaç için çok güzel çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' sözünü dünyaya öğretmek hepimizin görevidir" dedi.