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Son dakika: Dışişleri'nden Bosna-Hersek'e 'geçmiş olsun' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Son dakika: Dışişleri’nden Bosna-Hersek’e ’geçmiş olsun’ mesajı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'nca Bosna-Hersek’in Stolac şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı.

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