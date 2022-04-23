Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? Son gelişmeler...
Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önemli bir toplantı yapacağını duyurmuştu. Maske zorunluluğu ile ilgili kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler okullardaki maske zorunluluğuna çevrildi. Peki, okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? İşte haberin detayları...
Okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Maske zorunluluğunun okullarda ve kapalı alanlarda kalkıp kalkamayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, okullarda maske zorunluluğu kalkacak mı? Bayramdan sonra okullarda maske yasağı bitecek mi? İşte son gelişmeler...
OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Hemen şuunu belirtelim ki, okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı henüz bilinmiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Perşembe günü yapılacak Bayramdan önce gerçekleştirilecek toplantının ardından maske zorunluluğu ile ilgili alınan yeni kararlar duyurulacak.
KAPALI ALANDA MASKE KALKACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, maske ile ilgili kararlar Bilim Kurulu Toplantısı'nda belli olacak. Bakan Koca, maske zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.
Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.
BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER'DEN MASKE UYARISI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, günlük vaka sayısının 5 binin, ölüm sayılarının da 17'nin altına düşmesinin "salgın bitti" anlamına gelmeyeceğini ifade etti.
Yaz mevsiminin yaklaşması ve olgu sayılarının düşmesiyle toplumda Kovid-19 salgınına karşı bir rahatlama olduğunu belirten Şener, "Salgının başından bu yana 3,5-4 milyonluk aşılanmayan bir grup vardı. Bu popülasyondan bağımsız olarak da 3. doz uygulaması gelmiş yüzde 60-70'lik kesim hali hazırda 3. doz aşısını olmuyor." dedi.
Şener, vaka sayısı azalsa da hastanelerin yoğun bakım ve servislerinde yatan hastaların bir çoğunun 3. doz aşısının eksik olduğunu aktardı.
Birçok hastanın "nasıl olsa 2. doz aşımızı olduk ve hastalığı hafif atlattık" gibi yanlış bir düşünceye kapıldığını anlatan Şener, şunları kaydetti:
"Kişiler '3. doza gerek yok' gibi düşünüyorlar. Ama ne yazık ki hala bu kişiler de mükerrer enfeksiyon oluyor. 2-3 ve 4. enfeksiyonu geçiren hasta grubu aslında eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış grup. Dolayısıyla aşılama perspektifinden hiç vazgeçmememiz gerekiyor. Aşılamayla ilgili mesajlarımızı doğru şekilde vermemiz lazım. Hastalığı atlatmış olsanız dahi mutlaka 90 gün sonra bir doz aşı olmanız lazım. 3. doz aşı zamanı gelmiş kişilerin bir an önce aşılarını yaptırmaları lazım. 3. doz aşısını olmayanlar Omicron gibi hafif seyreden varyantları dahi ağır atlatıyor. 3. doz aşısını olmuş enfekte olan kişiler ise hastalığı hafif ve ayakta atlatıyorlar. O nedenle bizim için artık 3. doz aşıyla ilgili tartışılacak bir konu kalmadı."
Vaka sayılarının azalması sonrası maskenin tamamen kaldırılacağı yönünde tartışmaların yaşandığına dikkati çeken Şener, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske uygulamasının her ortamda kaldırılmasının çok akılcı olmayacağını savundu.
Şener, sözlerini şöyle tamamladı:
"Maske uygulamasını erken kaldıran ya da hiç uygulamaya koymayan ülkelerde varyantlar yaygın bir şekilde ortaya çıktı. Bunun ciddi anlamda sorun yarattığını görüyoruz. Maske uygulaması en azından kamusal alanlar, hastaneler, toplu taşıma araçları ve kapalı alanda devam etmeli. İnsanların bulunduğu ortamlarda farkına varmadan semptomsuz atlatılan, bu hafif seyreden varyantların ülkemizde yaygın dolaştığını biliyoruz."
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