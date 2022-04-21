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Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Sağlık çalışanlarına üst üste müjdeler

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan 3600 ek gösterge açıklaması! Sağlık çalışanlarına üst üste müjdeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği 3600 ek göstergeye yönelik tarih verdi. Erdoğan ayrıca sağlıkçılara şiddet yasasının bayramdan sonra kanunlaşacağını ifade etti.

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