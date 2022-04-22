Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için İstanbul sürecinin önemine işaret etti.
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE - HOLLANDA İLİŞKİLERİ
Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN: SAVAŞIN SON BULMASINDA İSTANBUL SÜRECİ ÖNEMLİ
Başkan Erdoğan, görüşmede, İstanbul sürecinin Ukrayna'daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını hâlen koruduğuna dikkati çekti.
"İNSANI KORİDOR İÇİN TEMESTAYIZ"
İnsani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.
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