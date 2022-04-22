Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

"İNSANI KORİDOR İÇİN TEMESTAYIZ"

İnsani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.