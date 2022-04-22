Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrencilerle düzenlenen iftarda son dakika açıklamaları

12 EYLÜL DARBESİ BASKISI ALTINDA EĞİTİM

Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir dönemini geçtik. Bir yandan ideolojik gerilim, kavga diğer yandan yokluk, yoksulluğun üzerine bir de 12 Eylül darbesinin baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık.

Evlatlarımız da koalisyonların yol açtığı istikrarsızlık, siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları, onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam.