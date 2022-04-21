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Son dakika: MİT'ten Kobani'de PKK'ya ağır darbe! Sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane öldürüldü

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Son dakika: MİT’ten Kobani’de PKK’ya ağır darbe! Sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane öldürüldü

Son dakika haberleri... MİT'in Kobani'de düzenlediği SİHA destekli operasyonda biri üst düzey olmak üzere 3 PKK'lı kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobane olduğu belirtildi.

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