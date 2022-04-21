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Meral Akşener'den HDP savunması: Bizi ne zaman yan yana gördünüz?

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Meral Akşener’den HDP savunması: Bizi ne zaman yan yana gördünüz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kırşehir'de yaptığı ziyaret esnasında HDP ile 2019 yılındaki seçimlerde kurulan ittifak nedeniyle tepki gösterildi. Bir vatandaş Akşener'e "HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok” dedi. Akşener ise vatandaşı “HDP ile bir alakamız yok bizim" sözüyle geçiştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırşehir'de esnafı ziyaret etti.

Akşener, 2019 yılında HDP ile yaptıkları ve 2023 yılında da yapacakları ittifaka ilişkin vatandaşlardan gelen eleştirilere yanıt vermekten kaçındı.

HDP İLE GİDERSEN BİZ YOKUZ

Ziyaret sırasında Meral Akşener'in karşısında gören Mehmet İnce isimli vatandaş, tepki göstererek, "HDP'nin ittifakına katıldığınızdan ben memnun değilim. HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok" dedi.

HDP İLE BİR ALAKAMIZ YOK

Akşener de, "HDP ile bir alakamız yok bizim. Benim için denilmedik laf kalmadı. Karar verin ben neyim. Öyle bir şey yok. Yakalarsanız zaten buralarda gezemem be kardeşim" diyerek cevap verdi.

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