Son dakika: Türkiye'den Irak'a nota
Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı ile ilgili Irak tarafından öne sürülen iddialara yanıt verdi. Bakanlık, operasyon için "Irak'tan arzu edilen karşılık alınamamıştır." dedi. Bu bağlamda Türkiye, iddialardan duyduğu rahatsızlık dolayısıyla Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırarak nota verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlığa çağırılan Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına, Iraklı makamların Pençe-Kilit harekatına yönelik açıklamalarından duyulan rahatsızlık ile Irak'tan beklentilerin iletildiğini, bu konudaki görüşleri içeren bir de nota verildiğini bildirdi.
Bilgiç, Irak makamlarının harekata ilişkin açıklamaları konusundaki soruya yazılı yanıt verdi.
"IRAK'A NOTA VERİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere karşı başlatılan Pençe-Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmî makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün (21 Nisan) Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir.
"IRAK'TAN ARZU EDİLEN KARŞILIK ALINAMADI"
PKK terör örgütü yaklaşık 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlu kamplarından ülkemizi hedef almaktadır. Hal böyleyken, Irak'ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır.
IRAK'A TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÇAĞRISI
Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak'la yakın işbirliğine de daima hazırdır.
Ancak Irak makamlarınca bu yönde somut ve etkin adımlar atılmadığı ve PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidi sürdüğü müddetçe, ülkemiz BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli önlemleri almaya devam edecektir.
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