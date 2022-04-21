21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu: Hakkari'de 4 PKK'lı öldürüldü

Bakan Soylu: Hakkari'de 4 PKK'lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
ABONE OL
Bakan Soylu: Hakkari’de 4 PKK’lı öldürüldü

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu’nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

Saldırı hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist öldürüldü SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 5 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırı hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist öldürüldü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA