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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi kabul edildi

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’nin 13 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi kabul edildi. Teklif üzerinde iktidar ve muhalefetin ortak önergeleriyle bazı değişikliklere gidildi. Teklifin bazı hükümleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak. Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. Tescil edilen spor kulüplerinin 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ilişkin düzenleme ise teklif metninden çıkarıldı.

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