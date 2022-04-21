Belirli tarihlerde ormanlara giriş yasaklanacak: Bu yaz çıkabilecek yangınlara karşı 55 helikopter ve 20 söndürme uçağı hazır

KENDİ KENDİMİZE YETMELİYİZ



Tarım konusunda AK Parti hükümetleri döneminde ciddi çıkan kanun ve mevzuatların önemli olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, "Hukuk ve mevzuat, sektörü de geliştirir. Mesela lisanslı depolar tamamıyla mevzuat ile çıkarılmış bir uygulama. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bizim tipik Türkiye olarak aslında görmek istediğimiz Bitlis, bizim için tarımsal bir fotoğrafıdır. Nedir bizim görmek istediğimiz fotoğraf? Stratejik ürünlerde biz kendi kendimize yetmeliyiz. Diğer ürünler konusunda üretimimizi yapmalıyız. Bu ürünlerin de fazlasını gerek ülke için ya da ülke dışına satmalıyız. Bitlis tam da bunu yapıyor. Kuru fasulyede Türkiye 3'üncüsü. Sertifikalı tohum üretimi sıralamasında 1'inci sırada. Sadece ürünü üretmekle kalmıyor. O ürünün çoğaltılması ihtiyaç duyulan sertifikalı tohumu da üretiyor. Ben bu ülke için üreten, hep eli öpülesi diyorum. Üreticilerimizin, üretimin çok kıymetli ve değerli olduğunu bir kez daha Bitlis'te söylemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.