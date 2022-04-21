Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre ve Sıfır Atık konularındaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Emine Erdoğan, görüşmede çevre konusunda uluslararası iş birliklerinin önemini vurguladı. Timmermans ise, Emine Erdoğan'ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi.
Emine Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Değişikliği Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan Timmermans ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Emine Erdoğan'ın Timmermans ve heyetiyle görüşmesinde çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.
Emine Erdoğan görüşmede, çevre ve sıfır atık konusunun yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ve çevre konusunda uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati çekti.
Timmermans ise Emine Erdoğan'ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi.
Frans Timmermans ayrıca, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalanmasını tarihi bir karar olarak niteledi.
Küresel boyutta plastik kullanımının azaltılması konusunun da gündeme geldiği görüşmede, Timmermans'a Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi projelerine ilişkin bilgi verildi, Timmermans da organik gübre konusunda yürüttükleri projeleri anlattı.
Timmermans, Emine Erdoğan'a AB Türkiye delegasyonunun desteklediği yerel üretim atölyelerinde tasarlanan Isparta'dan doğal oda kokuları ve Ankara tiftiğinden şal hediye etti.
Görüşmeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da katıldı.
"EMİNE ERDOĞAN GERÇEK BİR ÇEVRE ŞAMPİYONU"
Timmermans, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık konusundaki çalışmalarının gerçek bir çevre şampiyonu yaptığı ve Türkiye'nin iklim tutkusuna öncülük eden First Lady Emine Erdoğan ile harika bir sohbet. Tekstil ve akıllı tarımdan kaynaklanan mikroplastikleri azaltmak için Türkiye ve AB arasındaki iş birliğinin önemini tartıştık." ifadelerine yer verdi.
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