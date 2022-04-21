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Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı (AYM) Zühtü Arslan'ı kabul etti.

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