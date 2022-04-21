Türkiye’den Yunanistan’a dostluk çağrısı: Amacımız Ege’nin bir dost denizi olmasıdır

"SÖZ SÖYLEMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

İkili ilişkilerde hukukun önemine vurgu yapan Akar, "Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adadan 16'sını silahlandırmış vaziyette. Bu aleni bir ihlal, hukukun temelden, kökünden ihlali. 'Bunu konuşmayalım' diyorlar. Niye? Eğer uluslararası hukuka uyacaksak buradan başlamak lazım. Bu adaları anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırırken Türkiye'nin tamamen savunma amaçlı gayretlerine söz söylemeye kimsenin hakkı yok." diye konuştu.

Diyalog kanallarının sürekli açık olmasının önemini ve Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu bir kez daha ifade eden Akar, "Türkiye olarak biz barış için daima bir adım önde olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız Ege Denizi'nin tüm zenginliklerinin adil şekilde paylaşımı, Ege Denizi'nin bir dostluk denizi olması. Bunun için gayret gösteriyoruz. Komşumuz Yunanistan'a, samimi olarak uzattığımız bu dostluk elini tutun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Türkiye'nin bölgesinde barışın, huzurun, güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, "Türkiye kimse için tehdit değil. Türkiye etkin güvenilir ve güçlü bir müttefik, bunu herkesin bilmesi lazım. Ancak tüm iyi niyetimize rağmen şunu da herkes bilsin ki hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz." dedi.