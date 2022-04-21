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MSB: 5 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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MSB: 5 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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