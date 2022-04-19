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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde hava hücum harekatında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu şehit olan 31 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Delibaş'ın fotoğrafını kaldırılan şehit annesi Sınırtepe, "Benim oğlumun asker arkadaşıydı" diyerek gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:42
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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan gecesi başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

Evli ve 1 çocuk babası Muhabere Üsteğmen Delibaş'ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye gönderildi.

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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

Şehit Delibaş'ın cenazesi Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesindeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Kalemkırdı Camine getirildi.

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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

Camide kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, şehit Delibaş'ın babası Osman, annesi Gülendam, eşi Rabia Delibaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

Cenazede şehit Mücahit Sınırtepe'nin annesi Suzan Sınırtepe şehidin taputuna sarılararak gözyaşı döktü.