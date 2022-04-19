Pençe-Kilit şehidi Ömer Delibaş son yolculuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Benim oğlumun asker arkadaşıydı

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan gecesi başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş, ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.