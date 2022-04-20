Putin ve Zelenskiy Türkiye'ye gelecek mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Putin ve Zelenskiy Türkiye'ye gelecek mi? sorusunu "artlar oluşursa bir araya gelecekler. Her iki taraf için en zor konu Donbas ve Kırım'ın statüsü. Sonuçta iki liderin bir araya gelmesi hala masada soru ise ne zaman gelecekleri. Her an olabilir, çok uzun da sürebilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki liderle de sürekli olarak temas halinde." şeklinde yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle,
DÜZENSİZ GÖÇMEN MESELESİ
Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Bu işi siyasete alet etmemek gerekiyor. Göçmenlerin işlediği suç oranına baktığınız zaman siyasilerin abarttığı düzeyde mi? Buna bakmak gerekiyor. Kovid döneminde bir sağlık problemi yaşadık mı? Sağlık sistemimizde ciddi bir sorun yaratmadı. Dönmek isteyen ve şartlar oluştuğu zaman, insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. Güvenli gönüllü onurlu bir geri dönüş olmalı. 'Ben iktidara gelince hepsini denize dökeceğim' demek insan haklarına uygun değil. Bizim orada yaptığımız İdlib'teki evler sayesinde 2 milyon insan Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.
TEPKİ GÖSTERİLEN VİDEO OLAYI
Elbette halkımız etik dışı videoları görünce tepki gösteriyor. Halkımızın homurdanması doğal. Ama bu yaşananlar genel bir durummuş gibi göstermemek lazım. Yurt dışında Türkler hakkında aşağılayıcı haberler yapılmıyor mu? Bizler oradaki Türklere asimile olmadan entegre olun diyoruz. Göçmen sorununu biz her şey normal, sıkıntı yok olarak görmüyoruz. Biz de sorunun olduğunun farkındayız. Sorunu yasal, hukuki ve insani olarak çözmemiz gerektiğini ifade ediyoruz.
PUTİN VE ZELENSKİY İSTANBUL'A GELECEK Mİ?
Her ikisi de bir araya gelme konusunda olumlu şeyler söylüyor. Türkiye'de bir araya gelme planı hala masada. Şartlar oluşursa bir araya gelecekler. Her iki taraf için en zor konu Donbas ve Kırım'ın statüsü. Sonuçta iki liderin bir araya gelmesi hala masada soru ise ne zaman gelecekleri. Her an olabilir, çok uzun da sürebilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki liderle de sürekli olarak temas halinde.
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