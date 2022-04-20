Putin ve Zelenskiy Türkiye’ye gelecek mi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtladı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle,

DÜZENSİZ GÖÇMEN MESELESİ

Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Bu işi siyasete alet etmemek gerekiyor. Göçmenlerin işlediği suç oranına baktığınız zaman siyasilerin abarttığı düzeyde mi? Buna bakmak gerekiyor. Kovid döneminde bir sağlık problemi yaşadık mı? Sağlık sistemimizde ciddi bir sorun yaratmadı. Dönmek isteyen ve şartlar oluştuğu zaman, insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. Güvenli gönüllü onurlu bir geri dönüş olmalı. 'Ben iktidara gelince hepsini denize dökeceğim' demek insan haklarına uygun değil. Bizim orada yaptığımız İdlib'teki evler sayesinde 2 milyon insan Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

TEPKİ GÖSTERİLEN VİDEO OLAYI

Elbette halkımız etik dışı videoları görünce tepki gösteriyor. Halkımızın homurdanması doğal. Ama bu yaşananlar genel bir durummuş gibi göstermemek lazım. Yurt dışında Türkler hakkında aşağılayıcı haberler yapılmıyor mu? Bizler oradaki Türklere asimile olmadan entegre olun diyoruz. Göçmen sorununu biz her şey normal, sıkıntı yok olarak görmüyoruz. Biz de sorunun olduğunun farkındayız. Sorunu yasal, hukuki ve insani olarak çözmemiz gerektiğini ifade ediyoruz.