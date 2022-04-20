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Karadeniz gazı 2023'te sisteme verilecek! Silivri ve Tuz Gölü altında depolar oluşturuldu! 2022 yılı da bor yılı olacak...

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Karadeniz gazı 2023’te sisteme verilecek! Silivri ve Tuz Gölü altında depolar oluşturuldu! 2022 yılı da bor yılı olacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak." ifadelerini kullanırken bor karbür tesisinin devreye gireceğini ifade etti. Ayrıca Bakan Dönmez Karadeniz gazının 2023 yılının ilk aylarında sisteme dahil edileceğini de belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda uç ürün ve yüksek teknoloji çalışmalarının sonuçlarının alınmaya başladığını belirterek, "2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız." dedi.

Dönmez, Bakanlık'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak prestijli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

2023'TE KARADENİZ GAZI SİSTEME VERİLECEK

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılacak doğal gazın sisteme verileceğini anımsatan Dönmez, yenilenebilir enerjide kapasitenin daha da artırılması ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin de devreye alınmasıyla, enerjide yeni bir döneme girileceğini söyledi.

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DOĞAL GAZ DEPOLAMA GEMİSİ ALINDI

Dönmez, doğal gaz ve petrol aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin gelecek aylarda Türkiye'ye ulaşacağını dile getirerek, "Doğal gazda olası krizlerde sorunları azaltmak çerçevesinde, gazın depolanması için Ertuğrul FSRU doğal gaz depolama gemimizi devreye aldık. Ayrıca Silivri'de ve Tuz Gölü'nün altında depolar oluşturduk." diye konuştu.

İYİLEŞTİRİLME OLDU

Bakanlığın, vatandaş ve yatırımcılara sunduğu hizmeti makul bir sürede tamamlamak için azami işlem süreleri belirlediğini aktaran Dönmez, "Vatandaş ve yatırımcıya dönük olarak sunduğumuz toplam 607 hizmetin iş başına sonuçlanma gün sayısı 52 seviyesindeydi. Yaptığımız çalışmayla hizmet süresi iş başına sonuçlanma gün sayısını 30 güne indirilmesine kadar verdik. Böylece iş süreçlerimize yüzde 42'lik bir iyileştirme getirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

2022 BOR YILI OLACAK

Dönmez, bor madeninde uç ürün ve yüksek teknoloji adımların sonuçlarını almaya başladıklarına dikkati çekerek, "Yüksek teknoloji ürünlerinde batarya teknolojisinde kullanılan lityum üretimi de Ar-Ge mühendislerimizin gayretiyle başladı. 2022, bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek. Ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da bu sene başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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