Bursa'daki terör saldırısı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar'dan çarpıcı değerlendirme: PKK'nın tuzağına düşmememiz gerekiyor

Son dakika haberi... Kahraman Mehmetçik “girilemez” denilen bölgelerde başarılı operasyonlarını sürdürürken, hain teröristler yine bildikleri yola başvurdu. Bursa’da kalleşçe bir saldırı düzenledi. Peki terör saldırısını kim yaptı? Önce Kocaeli sonra Bursa’daki saldırılar ne anlama geliyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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