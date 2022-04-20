Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli duyuru: Bir defaya mahsus...

Koca, "Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." açıklamasını yaptı.

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