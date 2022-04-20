Ferrero Türkiye'den Kinder açıklaması! Kontroller yapıldı mı?
Ferrero Türkiye, Avrupa'nın birçok ülkesinde çocuklarda salgın hastalığa neden olan Kinder hakkında açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini belirten Ferrero Türkiye, "Tüm resmi kontroller yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yapıldı.
Yapılan yazılı açıklamada "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir." denildi.
Ferrero tarafından yapılan Kinder açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz"
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