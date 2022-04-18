3 yaşındaki çocuk Kinder çikolatasıyla kabusu yaşadı! Dünyanın konuştuğu olay! Acılı anne oğlunun çektiği acıları böyle anlattı
Çıkan salmonella bakterisi nedeniyle adeta tüm dünyada krize neden olan Kinder sürpriz kabusu bitmek bilmiyor. 3 yaşındaki oğlunun çikolatayı yedikten sonra neredeyse komaya girdiğini söyleyen anne, şirketten tazminat talebinde bulundu. Acılı kadın, "Tuvalete gidecek hali bile yoktu, altına bez bağlamak zorunda kaldım. Resmen ölü gibiydi" sözlerine yer vererek yaşadıklarını anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Kinder krizi, tüm dünyanın gündemine oturdu. Kinler çikolatalarında bulunan zararlı Salmonella bakterisi pek çok çocuğu hastanelik etmiş, fabirkalarda üretim durdurulmuştu. Basında çıkan haberlere göre yalnızca İngiltere'de çoğu çocuklar olmak üzere en az 60 kişi çikolatayı yediği için zehirlendi.
TAZMİNAT İSTİYOR
26 yaşındaki Kasey Cooke, 3 yaşındaki oğlu Billy'nin yumurtayı yedikten sonra hastaneye kaldırıldığını iddia ediyor. Anne şimdi yaşadıklarından dolayı Kinder üreticisi Ferrero'ya tazminat talebini içeren bir istekte bulundu.
"ÖLECEK GİBİ GÖRÜNÜYORDU"
Zorlu süreci anlatan kadın, "Çocuğum o kadar halsizdi ki tuvalete bile gitmeye takati yoktu. O nedenle altına bez bağlamak zorunda kaldım" dedi. Aile doktorunun çocuğu hemen hastaneye sevk ettiğini söyleyen anne, "Ölecek gibi görünüyordu. Ağzı kupkuruydu, yüzü solgun ve gözleri simsiyahtı" dedi. Doktorların komaya girmiş olduğundan korktuğu minik Billy, tedaviyle kendine geldi.
BİR ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞMUŞ
Üç yaşındaki çocuğun testlerinde salmonella bakterinin bulunduğu iddia ediliyor. Daily Mail ise bir Ferrero yetkilisinin yaşananlardan dolayı, "Kasey Cooke'un oğlundan haber aldığımız için çok üzgünüz. Şu anda samimi düşüncelerimiz o ve ailesi ile birlikte" demiş.
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