3 yaşındaki çocuk Kinder çikolatasıyla kabusu yaşadı! Dünyanın konuştuğu olay! Acılı anne oğlunun çektiği acıları böyle anlattı

TAZMİNAT İSTİYOR

26 yaşındaki Kasey Cooke, 3 yaşındaki oğlu Billy'nin yumurtayı yedikten sonra hastaneye kaldırıldığını iddia ediyor. Anne şimdi yaşadıklarından dolayı Kinder üreticisi Ferrero'ya tazminat talebini içeren bir istekte bulundu.

"ÖLECEK GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Zorlu süreci anlatan kadın, "Çocuğum o kadar halsizdi ki tuvalete bile gitmeye takati yoktu. O nedenle altına bez bağlamak zorunda kaldım" dedi. Aile doktorunun çocuğu hemen hastaneye sevk ettiğini söyleyen anne, "Ölecek gibi görünüyordu. Ağzı kupkuruydu, yüzü solgun ve gözleri simsiyahtı" dedi. Doktorların komaya girmiş olduğundan korktuğu minik Billy, tedaviyle kendine geldi.