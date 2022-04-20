Son durum: Kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi?
Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını yakından takip eden vatandaşlar, maske zorunluluğu ile ilgili hangi kararların alınacağını merak ediyor. Peki, kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi? İşte son gelişmeler...
Kapalı alanda maske kalktı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen toplantı ileri tarihe ertelendi. Maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak edilirken, konu hakkında son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, kapalı alanda maske kalktı mı? Okullarda ve toplu taşımada maske zorunluluğu bitti mi? İşte haberin detayları...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."
KAPALI ALANDA MASKE KALKTI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, maske ile ilgili kararlar Bilim Kurulu Toplantısı'nda belli olacak. Bakan Koca, maske zorunluluğu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.
Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.
VAKALARDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 19 Nisan tarihli tabloya göre, son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"YENİ DÖNEMİN BELİRLENECEĞİ DÜŞÜNCESİNDEYİM"
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'en önemli toplantı' olarak nitelendirdiği, Bilim Kurulu toplantısında yeni dönemin belirleneceği düşüncesinde olduğunu söyledi.
Prof. Dr. İlhan, vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, "Vaka sayılarımız son 1 haftadır 5 binin altında. Uzunca süredir bu rakamlara hasret kalmıştık. Büyük hastanelerimizde koronavirüs vakaları olmakla birlikte genel olarak ülkemizde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu" dedi.
'YENİ DÖNEM'
Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, "Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün" diye konuştu.
'BİREYSEL ÖNLEMLER ÖNE ÇIKIYOR'
Prof. Dr. İlhan, vakarda tekrar artış beklenip beklenmediğine ilişkin ise şunları söyledi:
"Koronavirüs sürecinin nereye doğru yol alacağı birkaç faktör ile ilişkili. Bunlardan biri; virüsün ağır hastalık yapacağı bir varyantının ortaya çıkıp çıkmaması. Bu durum her zaman söz konusu olabilir ama şu anki bilgilerimize göre çok daha düşük bir olasılık gibi görünüyor ama bu riskin her zaman söz konusu olduğunu bilmek gerekiyor. İkincisi, toplumların koronavirüs salgını için hem bireysel olarak hem de toplumun genelinin ne kadar bağışık olduğu. Ülkemiz için bakıldığında 3 doz aşı olan 27 milyondan fazla vatandaşımız var. 2 doz aşı olan da 53 milyondan fazla kişi var.
Koronavirüsten korunmada aşının önemli faktör olduğunu söylemek gerekiyor. Aşı olanların son doz üzerinden 6 ay geçtiyse özellikle de kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 1 doz daha hatırlatma dozlarını olmaları en doğru yaklaşım olacaktır. Üçüncüsü de toplumların davranış biçimleri. Kişiler çok dikkatsiz davranıyor, risk grubunda olan kişiler ile temasta bulunmaktan çekinmiyorsa kendisinde semptomlar olan kişi toplum ile bir arada olmaktan çekinmiyorsa burada da bir riskin söz konusu olabileceği söz konusu. Geldiğimiz dönem daha çok bireysel önlemlerin, aşılamanın öne çıktığı bir yol olarak gözükmekte."
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