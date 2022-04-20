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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan İzmirli depremzedelere müjde

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan İzmirli depremzedelere müjde

İzmir’de depremzedelerle ve depremzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle birlikte iftar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelere etaplar halinde yılsonuna kadar tüm konutların teslim edileceği müjdesini verdi.

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