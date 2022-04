İsmail Ok kimdir? Ak Parti’ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok’un hayat hikayesi

İsmail Ok kimdir? 2022 yılında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Peki, İsmail Ok kimdir? Ak Parti'ye katılan İsmail Ok kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Ok hakkında merak edilenler...

İSMAİL OK KİMDİR?

İsmail Ok, 1964 yılında Balıkesir'in Kepsut ilçesi Hotaşlar köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi'ne girdi. Buradan, 1982'de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu.