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Başkan Erdoğan'dan sporcularla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan sporcularla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan sporcularla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir. Ülkemizin başarı grafiği tüm branşlarda yükseliyor." ifadelerini kullandı.

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