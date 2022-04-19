Son dakika | Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan’a 35 bin lira tazminat ödeyecek

SORU 4: BU YEDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI YARGITAY'DA NASIL SONUÇLANMIŞTIR?

Sadece Cumhurbaşkanımız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraf olduğu beş dosyanın dördünde Ankara mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararları onanmıştır. İstanbul mahkemeleri tarafından verilen bir manevi tazminat kararı ise bozulmuştur. Cumhurbaşkanımızın yakınlarının da taraf olduğu ve İstanbul Mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararlarının biri miktar yönüyle bozulmuştur. Yani Yargıtay manevi tazminata hükmedilmesini değil, hükmedilen manevi tazminat miktarını uygun bulmamış ve yerel mahkeme kararını bozmuştur. Üçüncü davada ise söylemleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirip yerel mahkeme kararını bozmuştur.

SORU 5: "ONAMA KARARLARI" NE ANLAMA GELİYOR?

Onama kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karardır. Yani onama kararı ile uyuşmazlık kesin olarak çözülmüştür. Bu kararlar aleyhine Başvurulacak olağan bir kanun yolu bulunmamaktadır.