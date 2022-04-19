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Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz: Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonu bölgelerine yönelik açıklama

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz: Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonu bölgelerine yönelik açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca operasyonların sürdüğüne de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SURİYE'DE OPERASYON DEVAM EDİYOR

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

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