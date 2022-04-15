Man Adası davasında hangi mahkeme ne karar verdi? İşte Kılıçdaroğlu’nun iftirasını gözler önüne seren kararlar

BORÇ MUHTIRASI GÖNDERİLDİ

Aydın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkati çekerek "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tweet'i attığı gün, Cumhurbaşkanı'mıza manevi tazminat olarak 103.863.97 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Yetmedi kendisine bakiye borç muhtırası da gönderildi. İnsan hayret ediyor. Ülkeyi yönetmeye talip olmasalar hiç üzerinde durmayacağım" mesajını yazdı.

Peki şimdiye kadar pek çok sayıda mahkemelik olan Man Adası davasında, hangi mahkeme hangi kararı verdi? İşte dünden bugüne görülen Man Adası davasında çıkan kararlar.