Man Adası davasında hangi mahkeme ne karar verdi? İşte Kılıçdaroğlu'nun iftirasını gözler önüne seren kararlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017 yılında Başkan Erdoğan ve bazı yakınları hakkında iddia ettiği Man Adası sözleri, çok sayıda davaya neden oldu. Görülen çok sayıdaki davada haksız bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Görülen çoğu davada Kılıçdaroğlu'nun haksızlığı ispatlanmış, bazı mahkemelerce Kılıçdaroğlu hakkında verilen tazminat cezasının miktarı kararı bozulmuştur. Man Adası iftirasından dolayı tazminat ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, başta yargıtay olmak üzere mahkemelerin kararını gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna farklı yansıtmaya çalıştı.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık 2017'de Man Adası konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları üzerine istinaf mahkemesinin bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği davada, Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemesine hükmedildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI MAHKEMELERİN KARARINI GERÇEĞİ YANSITMAYAN İFADELERLE KAMUOYUNA YANLIŞ AKTARDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in "Yargıtayın Man Adası davalarında Kılıçdaroğlu'nu haklı bulduğu" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
BORÇ MUHTIRASI GÖNDERİLDİ
Aydın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkati çekerek "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tweet'i attığı gün, Cumhurbaşkanı'mıza manevi tazminat olarak 103.863.97 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Yetmedi kendisine bakiye borç muhtırası da gönderildi. İnsan hayret ediyor. Ülkeyi yönetmeye talip olmasalar hiç üzerinde durmayacağım" mesajını yazdı.
Peki şimdiye kadar pek çok sayıda mahkemelik olan Man Adası davasında, hangi mahkeme hangi kararı verdi? İşte dünden bugüne görülen Man Adası davasında çıkan kararlar.
SORU 1: YARGITAY MAN ADASI İDDİALARI İLGİLİ KAÇ TANE KARAR VERDİ?
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yedi ayrı manevi tazminat davasında karar verdi.
SORU 2: YEDİ AYRI MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA YEREL MAHKEMELER VE İSTİNAF DAİRELERİ NE KARAR VERMİŞTİ?
Davaların tamamında Kemal Kılıçdaroğlu manevi tazminata mahkûm edilmiş, bu kararlar istinaf daireleri tarafından hukuka uygun bulunmuştur.
SORU 3: BU DAVALARIN TARAFLARI KİMLERDİ?
Yedi dosyanın beş tanesinde davacı Recep Tayyip Erdoğan, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Geriye kalan iki tanesinde ise davacı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kısım yakınları, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
SORU 4: BU YEDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI YARGITAY'DA NASIL SONUÇLANMIŞTIR?
Sadece Cumhurbaşkanımız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraf olduğu beş dosyanın dördünde Ankara mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararları onanmıştır. İstanbul mahkemeleri tarafından verilen bir manevi tazminat kararı ise bozulmuştur. Cumhurbaşkanımızın yakınlarının da taraf olduğu ve İstanbul Mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararlarının biri miktar yönüyle bozulmuştur. Yani Yargıtay manevi tazminata hükmedilmesini değil, hükmedilen manevi tazminat miktarını uygun bulmamış ve yerel mahkeme kararını bozmuştur. Üçüncü davada ise söylemleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirip yerel mahkeme kararını bozmuştur.
SORU 5: "ONAMA KARARLARI" NE ANLAMA GELİYOR?
Onama kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karardır. Yani onama kararı ile uyuşmazlık kesin olarak çözülmüştür. Bu kararlar aleyhine Başvurulacak olağan bir kanun yolu bulunmamaktadır.
SORU 6: "BOZMA KARARI" NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karar değildir. Bozma kararı üzerine dosya yerel mahkemeye ve bazı hallerde ilgili istinaf dairesine gitmektedir. Yerel mahkemenin Yargıtay kararına direnme hakkı vardır, direnmesi halinde dosya Hukuk Genel Kurulu'na gitmekte ve nihai ve kesin karar bu Kurul tarafından verilmektedir. Hukuk Genel Kurulu, yapacağı değerlendirme sonucunda Yargıtay bozma kararını kaldırabilir. Yerel mahkeme, Yargıtay bozma kararına uyarsa vereceği karar yine Yargıtay denetimine tabi olmaktadır. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen kesin bir karar kabul edilerek yapılan değerlendirmeler hukuki dayanaktan yoksundur.
SORU 7: BAHSİ GEÇEN YARGITAY KARARLARI MÜNHASIRAN MAN ADASI İDDİALARI İLE İLGİLİ MİDİR?
Hayır, dava konusu yapılan konuşmalar Man Adası dahil birçok iddia, iftira ve hakaret içeren konuşmalardır.
SORU 8: YARGITAY MAN ADASI İDDİALARI İLE İLGİLİ OLARAK NE DEDİ?
Dört tane onama kararında Kemal Kılıçdaroğlu' nun Man Adası iddiaları bağlamında Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemlerini ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmedi, kişisel saldırıdır dedi. Bir tane bozma kararında bu konuların tartışılmasında kamu yararı olduğu, söylemlerin ifade hürriyeti kapsamında olduğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanımız yakınlarının da taraf olduğu bir bozma kararında Man Adası söylemlerinin kişilik hakları ihlali olduğu sonucuna varıldı. Bir diğer bozma kararında ise Man Adası söylemlerinin ifade hürriyeti kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır.
SORU 9: YARGITAY KARARLARINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU MAN ADASI İDDİALARINDA HAKLIDIR, İDDİASINI İSPATLADI ŞEKLİNDE BİR İFADEYE VEYA BU ANLAMA GELECEK BİR AÇIKLAMAYA YER VERİLMİŞ MİDİR?
Bozma kararları dahil, kararların hiçbir yerinde böyle bir ibareye veya bu anlama gelebilecek bir açıklamaya yer verilmemiştir. Aksine özellikle bozma kararlarında manevi tazminat davalarının niteliği itibariyle iddiaların doğruluğunun veya yanlışlığının kesin olarak belirlenmesine gerek olmadığı vurgulamıştır. Bozma kararlarından Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin E. 2020/3739 K. 2022/975 sayılı bozma kararının 11. sayfasında ve E. 2020/ 3738 2022/974 sayılı bozma kararının 13. sayfasında "Davalı yanca iddia olunan hususların ispatı gerekmemektedir" denilmiştir. Bozma kararlarının ikisinde Cumhurbaşkanımızın bir kısım yakınlarının şirket satışından dolayı Türkiye'deki hesaplarına aktarılan tutardan söz edilmektedir. Bozma kararlarında ve bozma kararlarının atıfta bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda Kılıçdaroğlu' nun iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardıklarına dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Aksine yurt dışına herhangi bir para aktarımının olmadığı, bozma kararının atıfta bulunduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararında da davalının ve ihbarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda hiçbir delil sunmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla Yargıtay kararlarını Man Adası iddiaları ispatlandı, Kılıçdaroğlu haklı çıktı şeklinde yorumlamak açık bir saptırmadır ve asgari hukuk okur-yazarlığından yoksun bir yaklaşımdır.
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