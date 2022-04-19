Son dakika: Türkiye'nin Ukrayna diplomasisi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte ortak açıklamalarda bulundu. Batı'daki İslamofobik saldırılar hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Ramazan ayında artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı ile ilgili gündeme dair önemli basın açıklamasında bulundu.
Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçası. Her toplantıya katılıyor ve yeni fikirler ortaya koyuyor. Örneğin, Afrika ülkelerine aşı yardımı onlardan gelmiştir. Katkılarından dolayı Macaristan'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Adaylıklarımızı destekliyoruz. Bugün lojistik konuları ele aldık. Ukrayna'daki durumdan dolayı Türkiye ve Macaristan önemli bir transit merkez. Bu nedenle de birbirimizi destekliyoruz"
MACARİSTAN'DAKİ FETÖ OKULU
Konsolsoluk ilişkilerini değerlendiren çavuşoğlu, "Macaristan'da bir FETÖ okulu var. Bu sadece Türkiye için değil her ülke için bir tehdit durumunda. Bunun ilgili de iş birliğimiz devam ediyor".
"ÇEŞİTLİ HAKLARIN VERİLMESİ GÜNDEMDE"
Macaristan'ın Türkiye'nin AB sürecini desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda en güvendiğimiz ülkelerin başında Macaristan var. Çok teşekkür ediyoruz. Çeşitli hakların verilmesi gündemde" dedi.
"KRİTİK GÜNLER YAŞANIYOR"
Macaristan Dışişleri Bakanı ve Dış Ticaret Başanı Szijjarto da şu ifadelere yer verdi:
"İki ülke arasındaki stratejik iş birliği konseyini görüştük. Macaristan, Macar insanları ve ekonomisi bu iş birliğinden yararlandı. Günümüzde savaştan dolayı çok kritik günler yaşıyor. Savaşın güvenlik ve ekonomik sonuçları var. Stareyjik iş birliği daha da önem kazandı. Seçimlerden sonra, ilk olarak bu ülkeye ziyaret yaptım ve bu tesadüf değil"
"BARIŞ İSTİYORUZ"
Macar insanların isteklerinden bahseden Szijjarto, "Macar insanları barış istiyor. Türkiye'nin barış çabalarını takdirle karşılıyoruz. Umarız bunlar başarıya ulaşır. Macaristan'ın güvenliği için her şeyi yapıyoruz" dedi.
UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
Bakan, Ukrayna'nın toprak bütünüğü ve egemenliğine vurgu yaptı. İnsani yardımların yapıldığını söyleyen Szijjarto, Ukrayna'dan gelen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.
GAZETECİLERİN SORULARINA YANIT
Gazetecilerden Çavuşoğlu'na Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar sorularak "İsveçli mevkidaşınızla görüştünüz mü? Bu konuda ne yapılacak?" sorusu soruldu. Bakan Çavuşoğlu, İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakma olayına atıfta bulunarak, "Pek çok yerde İslam karşıtı eylemler yapılıyor. Mescid-i Aksa'da ölen Filsitinli sayısı 18, yaralananlar 200'den fazla. Ramazan ayında bu artış tesadüf değil. Özellikle Batı'da Neo-Nazi destekleniyor. Son zamanlarda desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da fanatikleşti. Biz İslam düşmanlığının ve ırkçılığın insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Şimdi ben İsveç bakanını arasam bana bu konuyla ilgili 1 saat hikaye anlatacak" dedi.
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