Son dakika: Türkiye’nin Ukrayna diplomasisi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

MACARİSTAN'DAKİ FETÖ OKULU

Konsolsoluk ilişkilerini değerlendiren çavuşoğlu, "Macaristan'da bir FETÖ okulu var. Bu sadece Türkiye için değil her ülke için bir tehdit durumunda. Bunun ilgili de iş birliğimiz devam ediyor".

"ÇEŞİTLİ HAKLARIN VERİLMESİ GÜNDEMDE"

Macaristan'ın Türkiye'nin AB sürecini desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda en güvendiğimiz ülkelerin başında Macaristan var. Çok teşekkür ediyoruz. Çeşitli hakların verilmesi gündemde" dedi.