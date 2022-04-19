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Son dakika: 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Aralarında HDP'li Mithat Sancar da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası Meclis’te! Aralarında HDP’li Mithat Sancar da var

Son dakika haberi... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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