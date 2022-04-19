HAC KURALARI SON DAKİKA: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...
2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 hac kontenjanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır yapılamayan hac ibadeti bu yıl yapılabilecek. İşte, 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...
2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardığı bildirildi. Bunun üzerine Türkiye'deki hacı adayları hac başvuruları, ücreti ve kura çekimi hakkında detaylar belli oldu. İşte, 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...
HAC BAŞVURULARI BAŞLADI MI, UMRE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Türkiye'den de artık umreci kabul edecekler" dedi. Erbaş umreye gitmek isteyen vatandaşların Ramazan'dan sonra hazırlıklarını yapabileceklerini belirtti.
2022 Ramazan'dan itibaren umrenin başlayacağı öğrenildi. Buna göre Mayıs ayından itibaren kayıtların alınması bekleniyor.
HAC ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır" denildi.
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