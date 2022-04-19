HAC KURALARI SON DAKİKA: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...

2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardığı bildirildi. Bunun üzerine Türkiye'deki hacı adayları hac başvuruları, ücreti ve kura çekimi hakkında detaylar belli oldu. İşte, 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura tarihi açıklandı mı? Diyanet son açıklamalar...