Son dakika: SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu | İbrahim Ömer Gönül kimdir?
Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.
(Fotoğrafta yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül)
Yapılan atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?
İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.
İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.
2004'TE SPK'DA GÖREVE BAŞLADI
2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır.
Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
ESKİ SPK BAŞKANI TAŞKESENLİOĞLU VEDALAŞTI
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, görev süresini doldurduğunu belirterek vedalaştı.
Taşkesenlioğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"1-17 Nisan 2018 tarihinde başlamış olduğum Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görev süremi bugün itibariyle tamamlamış bulunuyorum.
Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi, zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzuru taşıyorum.
(Fotoğrafta Ali Fuat Taşkesenlioğlu)
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Selam, dua ve saygılarımla."
ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?
1964 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra halen aynı üniversitede İşletme Yönetimi Ana Bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Baş Uzman, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.'de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı ile birlikte Kredi Komitesi Yedek üyeliği, 20.04.2012 - 07.02.2014 tarihleri arasında Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürüttü. 07.02.2014 - 08.06.2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğünün yanı sıra Şubat 2014 – Nisan 2018 tarihleri arasında Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2015 – Haziran 2017 tarihlerinde Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2016 – Ağustos 2017 tarihleri arasında da Halkbank Beograd A.D. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu başkanı olarak atanan Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU evli ve 3 çocuk babasıdır.
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