Son dakika: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı iddia edildi! Paylaşılan fotoğraf ele verdi
Son dakika haberine göre PKK'lı terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan firari HDP'li Semra Güzel'in, Norveç'te olduğu iddia edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Güzel, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta görüldü. Güzel'in buradan yola çıkılarak Norveç'te olduğu belirlendi.
HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkmış, tepki toplayan görüntülerin ardından Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Firar eden Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla dokunulmazlığı kaldırıldı.
EN SON DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ
En son Diyarbakır'da görüldüğü öğrenilen Güzel'in yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtığı öne sürüldü. Semra Güzel hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı.
Kayıplara karışan HDP'li Güzel'in, Norveç'te olduğu iddia edildi.
Norveç'te yaşayan Hakan Yaşar isimli ressam, bir resminin önünde Semra Güzel ile fotoğrafını Kürtçe "Ev Semra Güzel e me ye" notuyla paylaştı. Anlamı "Bu bizim Semra Güzel".
Güzel'in Norveç'te olduğu tahmin ediliyor.
YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de gerçekleştirdiği operasyonda "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora etkisiz hale getirilmişti. Teröristin incelenen telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte Kuzey Irak'taki örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Söz konusu görüntüler sonrasında peş peşe tepkiler gelmiş ve Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırılmıştı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ifade vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için yakalama kararı çıkartılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararıyla ilgili olarak "Bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok" diye konuşmuştu.
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